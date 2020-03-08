今年夏天，一部描述二戰時期美國驅逐艦如何保護運輸艦隊的電影將要上映，名叫「灰狗艦隊」(Greyhound，暫譯)，將由著名影星湯姆·漢克斯(Tom Hanks)主演，他也參與劇本創作，精彩可期。

軍事網(military.com)報導，漢克斯表示，他非常喜歡CS佛瑞斯特（CS Forester）在1955年創作的軍事小說《傑出牧羊人》（The Good Shepherd），這本小說描述的是驅逐艦如何帶領與保護運輸商船，通過德國U 艇的伏擊區域，「牧羊人」就是指驅逐艦，而「羊群」就是無武裝的商船。漢克斯以小說為原型，編寫了「灰狗艦隊」的劇本。

這部電影的背景設定於1942年，漢克斯飾演名叫歐內斯特·克勞斯（Ernest Krause）的驅逐艦指揮官，他要帶領數量不多的驅逐艦，並保護37艘無武裝的商船穿越大西洋。面對的是深藏於水下，看不見的德國U艇，當時德國發動「狼群戰術」，U艇會伏擊盟軍的每一艘物資商船。

GREYHOUND - Official Trailer (HD)

預告片展示了護航任務艱鉅的程度，U艇神出鬼沒、敵暗我明，不知對方何時、何處、何地發動伏擊，驅逐艦必須隨時保持高度警戒，同時U艇的武裝也相當棘手，水下可用魚雷伏擊，在水面上時，也有艦砲能夠轟擊船隊。

CS佛瑞斯特是著名的海洋冒險小說家，他著名的作品包括《非洲女王號》（The African Queen）、《霍恩布雷爾船長傳奇》(Hornblower )，都有改編成電影與電視劇。

「灰狗艦隊 」預計在6月12日於美國首映，與之同檔期的是另一部大片「捍衛戰士2：獨行俠」，所幸「灰狗艦隊 」早了12天上映，希望兩部電影都能有很好的票房成績。

(中時電子報)