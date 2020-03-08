193縣道南段二期將進行拓寬工程，將路面擴寬至30米寬。（許家寧攝）

193縣道南段拓寬後，砂石車與機車不再危險爭道，也可紓解蘇花改車流（許家寧攝）

蓮縣長徐榛蔚（右7）、立委傅崑萁（右6）共同為193縣道二期工程開工祈福。（許家寧攝）

花蓮193縣道南段拓寬工程，拓寬後道路從20米變成30米路寬，目前已完成太平洋公園至南海四街，向中央爭取6億多元接續至南濱路段終點花蓮大橋，並銜接省道台11線，縣長徐榛蔚8日主持開工祈福儀式，這條被譽為最美麗的銀河公路，後年將可全線亮相。

193縣道南段一期工程完成自由街17.3K至南海四街19.84K共2508米拓寬，將接續至22.5K花蓮大橋二期工程，總工期690個工作天，預計2022年完工，未來砂石車與機車將不會危險爭道，也能達到分散蘇花改車潮進入花蓮市區車流。

和建設計監造顧問公司總經理蔡逸勳表示，花蓮193縣道分兩期施工，起點從北端自由街口到南端的花蓮大橋總長5.5公里，已經在去年開放通車，二期自南海四街口到台11花蓮大橋路口2660米，總工程經費加土地徵收、地上物補償費用共6.29億元。

立委傅崐萁說，海濱大道發展順暢對地方發展不只是觀光大道，更是一個重要交通銜接的動脈，可將現有瓶頸路段獲得有效改善，行車更加順暢，日後若需要再建設，將會傾力向中央爭取與合作，讓花蓮更美好。

縣長徐榛蔚表示，本路段因禁止砂石車行駛內側車道，砂石車僅可與機慢車行於外側車道，時常造成機慢車與砂石車爭道現象，第一階段完成南濱公園至南海四街段工程，被譽為最美的銀河公路，希望全線拓寬後帶給用路人方便快速的道路。

(中時 )