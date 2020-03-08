新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，台灣目前確診病例遠比不少歐洲國家低，防疫表現讓各國讚賞。但臉書粉專《大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi》對此就直言，台灣的醫療絕對不是世界的前段班，甚至差得遠了，畢竟，台灣住院醫師的工時是德國的兩倍！

這位台灣醫師在德國海德堡大學醫院工作，他在臉書上貼文指出，「有一種幽默，叫做德國人覺得你幽默」、「我跟你說台灣醫療品質世界第一，而且醫生每個星期最多只要工作80小時呢」，這種話德國人聽到會笑，因為符合德式笑點。最近看到許多關於台灣醫療世界第一的新聞，以及抗疫表現優秀的新聞，可以理解台灣當局想趁大陸在大爛局時，順勢透過媒體放送，協助台灣加入世衛，整體來說應該是正確的策略，可是另一方面說台灣醫療是世界第一很虛偽。

《大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi》貼文中提到，台灣住院醫師工作的時數是德國住院醫師的兩倍，而台灣主治醫師工作超時的慘況更是難以估計。雖然憲法第十條規定人民有自由遷徙的權力，台灣的醫生因為當局「覺得這樣比較安全」需要被限制出境，另外，台灣健保費從每個月750元漲到1000元要花幾十年，但開一個刀，醫院卻只能從健保局拿到9成費用。

《大德國小醫師 Frau Dr. Kiwi》認為，台灣的醫療絕對不是前段班，因為一個醫療系統，要求醫生上班的時間是一般勞工的兩倍甚至是更多，然後只要求一般民眾每人每月繳一張小朋友的價格，做出來的醫療品質除了醫事人員的良心血汗之外，就只是一些吹牛出來的政治語言以及為了醫院評鑑而畫出來的大餅而已。

(中時電子報)