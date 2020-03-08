為輔導未登記工廠及中小型企業取得合法用地，台中市政府投資13億多元，在台中市南屯區精密機械科技創新園區二期西側，開闢1.65公頃土地，興建智慧綠建築標準廠房，將出售1至3樓17個單元，及4樓6個單元，共計23個單元，申請期限至3月25日止，歡迎低污染事業踴躍登記。

台中市經發局長張峯源指出，市府興建精科二期標準廠房，可緩解企業廠房需求，帶動產業聚落發展，此次出售價格，以周遭市場行情為基礎，訂出售價，該標準廠房1至2樓每平方公尺售價 5萬4,989元，折合每坪18萬1,781元；3至4樓每平方公尺4萬9,490元，折合每坪16萬3,603元，申購標準廠房最多可購置「一整層樓」，申購人不僅可彈性選購，對於企業進駐規劃，也具有正面效益。

經發局說，精科二期標準廠房為地上六層、地下一層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約5萬8,121平方公尺，規劃39個標準廠房單元，採「租售並行」方式辦理。

該標準廠房1至3樓，及4樓部分採取出售作業；另4樓部分及5至6樓出租作業，有關出租作業，市府預計取得建築使用執照後，正式啟動。

上述標準廠房預售作業，即日起開放受理，截止日為今年3月25日止，歡迎未登記工廠、研發機構、財團法人，及公司法人等單位，踴躍申請。

(工商 )