今天LINE群組上的長輩圖清一色出現38婦女節相關圖片，很多粉紅色的花、溫柔的音樂，或是傳達女權至上的強勢。這些性別表徵的暗喻，國際間已出現不同的聲音，國際婦女節組織（International Womens Day, IWD）表示，3月8日是「呼籲採取行動，加速婦女平等」的日子，這個議題已被倡議了一百多年，全世界還是無法真正作到，2020年就從性別平等，重新來過吧，用「Each for Equal」創建未來的世界。

IWD首次的倡議大會於1911年首次舉行，在連繫不方便的當時，就已得到100萬人的支持，一百多年後的今天，跨國企業集團率領旗下全部員工參與，展現滿滿人氣。花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻就表示，花旗集團在倡議性別平權上著力甚深，在台灣更是持續不斷推動，希望能進一步擴大影響力，帶動社會大眾一同響應性別平等的精神。

為說明推動性別平權的投入，跨國企業首度碰觸「最不可以公開的」薪資議題。花旗集團2019年起，首度公布花旗全球員工的「性別薪酬差距」報告，花旗集團女性員工的薪酬中位數為男性的73％，較2018年的71％進一步縮小。

渣打銀行總經理林遠棟亦表示，「塑造多元與包容的企業文化不僅是渣打的策略，更是使命。」目前渣打銀行在台灣女性員工比例達69％，管理團隊的女性比例亦高達64％，充分展現性別平權職場。匯豐銀行台灣團隊的女性員工比例亦超過七成，管理職級的女性主管比例超過六成。

星展銀行則在今天預告，大受好評的星展SPARKS微電影第二季第五集，就以印度職場的性別平等、女性參與社會作為故事主軸，希望能進一步擴大影響力，展現參與國際性別平等倡議的熱情。

(工商 )