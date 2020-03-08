鹿港處處充滿古韻盎然老房子，彰化縣文化局提出老屋修繕補助計畫，今年度開始受理申請，今年度有多達40棟的額度。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港處處充滿歷史故事，老房子撐起古意盎然的靈魂，彰化縣全面補助老屋修繕，鹿港地區更特別爭取前瞻計畫「再造鹿港歷史現場」，專案子計畫，讓每棟修繕最高額度從50萬元提升到60萬元，今年更有2300萬元修繕經費，可提供多達40棟的申請額度。企盼一起讓老屋風華再現，重修舊好。

彰化縣文化局表示，「彰化縣鹿港鎮歷史老屋活化再利用補助」已經邁入第3年，共有21棟老房子得到補助修繕，幫助長條街屋轉型民宿，攝影家許蒼澤的故居「長源醫院」也作為影像文化館等，多采多姿例子，為鹿港注入更生動的生活氣息，讓歷史傳承，並開出多元的花朵。

今年度補助的額度也多達40棟，有心投入，將可一起來催生可觀的文化能量，為鹿港的歷史風貌更添風采。

這項補助資格為建築物位於彰化縣鹿港鎮，非具文化資產保存法規範之身分，且於1970年前興建完成，具有歷史、文化，並有保存再生價值者。申請對象為歷史老屋或其土地之所有權人或使用人，或各基金會、文史工作室或其他公、私立法人、團體或教育學術單位均可申請。

若同意修繕後無償提供文化局使用5年，最高可補助90萬元；「文化經營類」則補助承租人於歷史老屋從事有助於提升在地生活、文化藝術或傳統技藝等相關事項，補助每月最高8000元。詳情可上文化局官網，文化局也將訂於3月14日在鹿港桂花巷藝術村35號舉辦地方說明。

(中時 )