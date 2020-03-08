40歲的「新好奶爸」吳尊近來是非不斷，私人生活頻頻被搬上檯面討論，日前他在大陸節目《婚前21天》公開結婚證書，自曝原來2004年出道前早已是「人夫」身份，打臉先前於2009年結婚的說法，足足欺瞞粉絲15年。7日網路又瘋傳吳尊為了使2個孩子能夠在特地日子出生，讓老婆林麗瑩提前剖腹產，差點引發生命危險，讓部分網友狠批殘忍。面對誇張不實的傳聞，也讓吳尊工作室忍無可忍、發聲明闢謠，吳尊也於8日親上火線，在微博寫下將近550字的「心裡話」，感謝始終陪在一旁的家人和粉絲。

吳尊2005年以團體「飛輪海」身份出道，在2013年當紅時期突然宣布已於2009年與林麗瑩結婚，2人於2010年及2013年分別產下長女「Neinei」及小兒子「Max」，從此吳尊的「好男人」形象也深植人心。不過，夫妻倆近日在大陸實境節目放閃秀恩愛，不料拿出結婚證書時被眼尖網友揪出是2004年登記結婚，意外掀起他過去瞞婚扯謊的各式行徑，甚至有網友至吳尊微博留言質疑結婚年份，釣出吳尊本人親回：「我們都不慶祝結婚紀念日的，所以都不記得啦。」

除了結婚年份引起熱議，由於吳尊夫妻與一對兒女的生日接近，使得網路傳出謠言，指出吳尊為了使女兒Neinei能與他同一天生日、兒子Max能與老婆同一天生日，不擇手段讓老婆提前剖腹生產，其中一次造成產婦大出血。面對可怕傳言，吳尊透過工作室於7日晚上發出聲明否認：「吳尊夫婦在生活中一直互敬互愛，吳尊夫婦的孩子都是在他們的細心照料下，足月健康出生。」

吳尊隔一天再度在微博發文抒發心事，除了感恩罹癌已逝的母親與幸福的家庭讓他可以以平常心面對一切挑戰，他也直言人生中最重要、最正確的決定就是與太太結婚生子，「與她一起陪伴Neinei和Max的成長，他們都是上天送給我最美妙的禮物，我也當然會200%的努力讓他們健康快樂」，吳尊也懇請粉絲能給妻子鼓勵，讓她繼續勇敢下去。

吳尊不忘感謝粉絲15年來的支持，「很多朋友都會告訴我，他們從小時候喜歡我的電影、音樂，到現在娶妻生子後，陪著家人一起看我的親子節目，能夠陪伴你們的成長也是我最驕傲的事情。」他表示自己與太太是經過長時間的溝通和準備，想透過節目《婚前21天》分享2人對婚姻和為人父母的經驗談。對此次在新冠肺炎疫情期間意外引起風波、佔用媒體版面，吳尊深感抱歉，並表示：「說的再多也不如做的更好」，未來會繼續努力、展現更好的一面。

(中時 )