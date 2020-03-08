數位帳戶人數居土洋銀行之冠的台新Richart，標榜「最能幫年輕人存到錢」，近日有眼尖的用戶發現，繼新台幣超過50萬元僅有年息0.4％之後，美元、人民幣、澳幣的存款利息都將被大砍，自2020年3月10日起，優惠年利率調整為美元：0.9％、人民幣：1.9％、澳幣：0.6％，較調整之前相差1個百分點。

台新Richart逕行在LINE上宣布上述消息。說明調降優惠利率的原因，是美國聯準會在3月3日緊危降息2碼，「造成金融市場重大變化」，對外幣優利專案是「「不可抗力因素」，整體專案內容調整，公告5天之後，即2020年3月10日生效。

Richart用戶之一孫先生說，大環境在降息，銀行肯定是要有活下去的空間，利率調整也是專案內容記註的條件，只是年輕人也是很無情的，其他銀行的優利專案一直出來，像永豐大戶平台祭出更好的條件，根本是追著後面撿客戶。

(工商 )