新生代演員徐鈞浩日前上聲音直播平台《Wave官方節目》受訪，他自曝不久前在颱風天考潛水執照又在寒流時拍攝潛水戲，如同生死一瞬間，「當天只有8度，我泡在海裡面，腳完全不能動。」當時海流大，許鈞浩越漂越遠，一旁還有教練拿著泳圈隨時準備搶救，他笑說：「那時真的覺得生命到這了！」但回想整個過程，他還是覺得相當刺激。

徐鈞浩8度低溫拍潛水戲。（齊心娛樂提供）

徐鈞浩平時熱愛生活挑戰，攀岩、潛水樣樣來，也因為學了潛水才有機會接到新戲演出。他去年意外聽了潛水講座，當下被深深吸引，立刻報名考潛水執照，沒想到遇上颱風來襲，課程濃縮成兩天，他在兩天內順利考到執照，他笑說：「馬上考執照聽起來很瘋狂，但真的很剛好就有潛水員角色找上門，如果當初沒做也沒有現在的機會。」

徐鈞浩在節目上除了分享自己學潛水的瘋狂行徑，還揭露曾在早餐店自言言語被當怪咖。他透露最近看完《婚姻故事》，「在等早餐過程我不想滑手機，就想起劇中的劇情，自己在早餐店門口演了起來」。

他熱愛演戲也熱愛講話，透露最想挑戰律師角色跟人辯論，雖然還沒有律師劇找上門，但由於他在直播節目表現獲熱烈迴響，聲音直播平台「Wave」率先邀請他跨界主持，三月開始每週一晚上10點直播和觀眾互動，他說：「選擇週一希望能療癒大家，不要有憂鬱的藍色星期一。」

(中時 )