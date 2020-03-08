「各位傷患早安，歡迎搭乘海巡航空AS-365從海平面前往醫院的班機，預計空中飛行時間是20分鐘。為了確保救援工作順利，請不要緊張並聽從吊掛人員指導…」今天是38國際婦女節，在過去我國空勤吊掛救生員都是以男生為主，現在有了第一位女生，她就是海巡署偵防分署空勤吊掛分隊員--蒲俐錦。

蒲俐錦有著亮麗的外型，甜美的笑容，穿著帥氣吊掛的工作裝備，在台中水湳機場，隸屬海巡偵防分署空中吊掛分隊第二小隊，她已經多次成功執行濤浪中的海上的救援任務。她曾打趣地說：「本來是想當空姐的，結果…現在卻變成這種空姐。」雖然嘴裡說著玩笑，但是在他臉上藏不住的專業與自信，都顯示著她深深以空勤吊掛的「空中一姐」為榮。

臉書《海巡署長室 Coast Guard》在國際婦女節的今天特別介紹，不只是俐錦，還有每一位在海巡服務的女性同仁都在不同的工作崗位上發光發熱。無論是「查緝毒品」、「海上救難」還是「防堵偷渡」，都能看到她們忙碌的身影，而此刻「防疫工作」的壓力更是沈重。

署長陳國恩說，趁著今天「婦女節」，要向守護海防第一線的妳，婦女節快樂！

(中時電子報)