金曲台語歌后黃妃的高齡83歲母親在上月底因病突然逝世，8日在高雄老家舉辦告別式，從小與母親感情融洽的她，心情深受打擊，日前悲傷表示母親突然的離開至今已經第7天了，「從來沒有那麼久沒聽到阿母的聲音，還是無法相信最愛的阿母您已離開我，怎麼也沒來夢中跟我說說話…我真的好想您！」

黃妃（右三）、母親（中）與家人開心合影。（讀者提供）

黃妃在家中是老么排行第7，上面有1個哥哥與5個姐姐，雖然幼時家中環境不富裕，父母皆努力賺錢，養活一家子，情感緊密。十分孝順的她，在2011年首度拿下金曲獎台語女歌手時，「這是上天要我送給媽媽的禮物」，並曾表示母親很愛聽她唱歌，感謝母親一路以來給她最大支持、鼓勵。

不過母親近年來因年事已高，患有白內障疾病，視力漸漸退化，很多時候要仰賴聽覺，為讓母親能一直聆聽她的清亮嗓音，也使得她更有動力一直唱下去，她的〈阿母的手〉就是獻給摯愛的母親，該曲溫暖唱出父母永遠對兒女無怨付出，深深感動粉絲。

她與老公已結婚15年，育有1子，深愛家人的她，定居高雄，除了有演出、工作才會北上，至今幾乎天天都回娘家，只要沒活動，她都在家專職照顧寶貝兒子，母子倆也常回到娘家開設的家庭理髮院，時間大多都留來陪伴父母。

(中時 )