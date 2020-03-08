詹江村Youtube頻道。

「村長」桃園市議員詹江村今開直播哽咽透露，某位政壇「好朋友」很年輕，曾多次上政論節目仗義執言，近期卻得了「胰臟癌三期」，醫藥費要上百萬元。但卻不願透露身份，僅說高雄市長韓國瑜愛妻李佳芬願出手相助。觀看直播的網友這才猜到她身份，紛紛到其臉書為她加油打氣。

詹江村今8日凌晨在YouTube直播時表示透露，他和佳芬姊及兩位台商今天聊天時論及此事，他聽到這個消息很震驚，直播中甚至哽咽說，「這位好朋友曾透露，醫生深入檢查後，告知她手術成功率僅一成多，但小孩還小(唸國小)，先生身體也不好，也沒什麼身家。她聽到光自費要花這麼多錢，「若沒醫好，就甚麼都沒了…」，「讓她想放棄治療，想把錢留給她最愛的小孩」。佳芬姐就跟台商說，這錢他們來想辦法，不能讓這位「好朋友」放棄。

村長在直播中一度長達幾分鐘難過到說不出話，坦言真的很突然。對於罹癌的好友，村長說，她甚至在「選前之夜」不惜跟醫院請假要主持，「她是國民黨很優秀的人才，邏輯口才都很好，是位戰將」。對於直播網友著急提問，「是否會開放募款帳戶？」，村長表示，「目前他們會先想辦法，現在就先以治療為主」。

據「肝病防治學術基金會」會刊，曾專訪諮詢「台大醫院內科部主治醫師」廖偉智的資料指出，胰臟癌被稱為「癌中之王」最主要有兩大原因：第一是胰臟癌很難早期發現，第二是復發率高。資料也指出，胰臟位於腹腔後方深處，且胰臟癌初期症狀不太明顯，一旦確診通常已經是晚期、無法開刀了。先前不少名人像資深名嘴劉駿耀、體育主播傅達仁、男高音之王帕華洛帝等人，都因胰臟癌病逝。

又因跟其他癌症相較，胰臟癌的發生率雖不高，但「發生率幾乎等於死亡率」，是胰臟癌讓人聞之色變的原因。在民國105年有2202人被診斷為胰臟癌，1996人死於胰臟癌，位居男性10大癌症死因第8位、女性第5位。

觀看直播的部分網友猜到她身份，跑到她臉書加油打氣，「祝妳一切順利，早日康復」、「祝您早日康復，保重身體」、「辛苦了！身體最重要，支持女鬥士」、「千萬不要放棄」、「妳是最棒的，不輕言放棄，不輕易被打倒」。

網友在她臉書加油打氣。(圖/翻攝自 桃園市議員詹江村好友臉書)

(中時電子報)