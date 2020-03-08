安心亞與宋柏緯在TVBS、歐銻銻娛樂偶像劇《墜愛》大談浪漫虐心人神戀，劇中兩人在浪漫的「弦月海灘」第一次相見，相戀後也很常一起在這聽海，不過戲外的安心亞一說起這知名景點「南雅奇岩」就餘悸猶存全身起雞皮疙瘩，「這地方很美，但下過大雨後，海蟑螂全家都會出動，我有密集恐懼症，當導演一拍完喊卡，我就崩潰大哭了！」

安心亞、宋柏緯拍《墜愛》時常在南雅奇岩拍攝。（歐銻銻娛樂提供）

安心亞。（盧禕祺攝）

安心亞說，她不僅有密集恐懼症，又超怕蟑螂和海蟑螂，偏偏近期拍戲常常讓她必須直接挑戰這最深層的恐懼，拍電影《殺手撿到槍》時，就經歷過下水道的牆壁佈滿各種蟑螂，還有許多白色的蛋，拍《墜愛》時，又是一整大片海蟑螂，她苦笑說，老天爺可能要叫她克服恐懼，「但我兩次都沒克服！」

「尤其有次下雨完後去拍攝，竟然每一顆石頭上都是一整片海蟑螂，我已經拿掉隱形眼鏡了，但還是看得很清楚，密密麻麻的，而且這次是會動！我們一走過去，牠們會全部散開來！我邊走要邊提醒自己不能尖叫，所以導演一喊卡，我就崩潰了。但幸好這也貼近劇裡的情緒」。但她和宋柏緯還是力推南雅奇岩是很不錯的約會場景，特別是適合正在曖昧期的戀愛男女，「女生尖叫時，男生就當英雄保護她，絕對可以增溫感情」。

安心亞。（盧禕祺攝）

安心亞。（盧禕祺攝）

(中時 )