馬雲發微博表示，將提供一線女醫護族群花唄提額、3年分期免息。（取自中新網）

「馬雲既懂年輕人的胃，也懂年輕人的心。」3月8日國際婦女節當天，安徽省第二人民醫院王琪等9名護士透過微博發文，除感謝社會關愛、網友關心外，特別想感謝「網友」馬雲送來的奶茶、炸雞，並表示等疫情結束後，將邀請馬雲一起吃火鍋。

上周王琪等收到阿里巴巴集團創始人馬雲贈送的一大批奶茶與龍蝦，以及親手寫下的小卡片：「醫之大者，亦士亦俠」。對她們而言，滿載愛心的奶茶，確實能夠緩解平日的疲憊。

8日上午馬雲並發微博，表示將提供一線女醫護族群花唄提額、3年分期免息，以及專屬的金粉色版花唄；雖不能在一線與大家並肩作戰，但也希望盡綿薄之力，讓大家沒有後顧之憂。安徽援助湖北醫療隊近千名女性醫護人員，都將享受到此一福利。

王琪與戰友有感於「馬雲既懂年輕人的胃，也懂年輕人的心」，決定疫情結束，邀請馬雲吃火鍋，表達內心的感謝。支付寶官方看到此一邀約後，在評論區表示：「安排！我覺得重辣就挺適合他的，感情深，一口悶。」

(旺報 )