美國民主黨總統初選，在前副總統拜登於「超級星期二」大獲全勝後，已成為拜登與桑德斯決一死戰的態勢。而下場初選，是2天後的「迷你版超級星期二」，

在中西部的密西根等州登場。

近兩場初選演出大逆轉的拜登，在黨代表票已經反超桑德斯，他警告，未來的黨內較量，恐怕會演變為一場負面的「大屠殺」。

拜登喊話，要反制那些激進的桑德斯粉，也就是俗稱的「伯尼兄弟」（Bernie bros）。伯尼兄弟多次在網路上激烈攻擊其他候選人的支持者，且表態若桑德斯未獲提名，他們也不會願意支持其他民主黨人。

拜登在馬里蘭州與上百位金主會面時說，「我們不能任其發生的，就是讓這場初選演變成負面的大屠殺。關於伯尼兄弟往後將發動的愈來愈多負面選戰，我知道大家會給我很多建議，但我們不能讓這個黨分裂，讓川普連任。」

10日的迷你超級星期二，將舉行初選的州包括密蘇里、密西根、愛達荷、密西西比、華盛頓、北達科他等。

(中時 )