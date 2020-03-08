HBL》能仁拚2連霸 前3節領先15分 19:462020/03/08 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 能仁隊長游艾喆上半場就攻下12分。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 108學年HBL高中籃球甲級聯賽壓軸的男子組冠軍戰，衛冕軍能仁家商靠著第2節20比9攻勢，上半場打完34比25領先泰山高中。且泰山在2、3節進攻熄火，兩節共得19分，前3節結束已落後能仁15分之多。 能仁家商連續3季打進到HBL冠軍賽，上半場高三後衛游艾喆進帳12分、9籃板，高三前鋒王凱裕8分；繼103學年、睽違5年闖冠軍賽的泰山高中，上半場以高二後衛徐宏瑋8分最高。 HBL》淡商輕取北一女 隊史第10冠達陣 HBL》南山挺過東山追擊 收下季軍 (中時 ) #籃球 #高中籃球聯賽 #HBL #上半場 #泰山高中 #能仁家商 #游艾喆 也許您會感興趣 推薦閱讀 少子化造成小校暴增 小學50人以下有489所 12:332020/03/04 生活 拋開MVP光環 李吟娸期待破繭 04:102020/03/07 運動天地 HBL》衛冕軍南山1分飲恨 北一闖冠軍賽 13:432020/03/07 體育 HBL》眼淚留到明天再哭 淡商睽違三季再爭冠 18:252020/03/07 體育 HBL》泰山重挫東山 與能仁爭冠 20:062020/03/07 體育 沒觀眾 前進小巨蛋還算「美夢成真」？ 04:102020/03/08 運動天地 東山男籃與南山高中爭季軍 有望刷新隊史紀錄 13:072020/03/08 生活 HBL》高中最後一戰 鄭慧慈繳代表作 14:532020/03/08 體育 HBL》南山挺過東山追擊 收下季軍 16:532020/03/08 體育 HBL》淡商輕取北一女 隊史第10冠達陣 17:292020/03/08 體育 體育熱門新聞 HBL》淡商輕取北一女 隊史第10冠達陣 - 籃球 張偉麗空前惡戰 衛冕UFC女子冠軍 - 體育 HBL》能仁拚2連霸 半場領先9分 - 籃球 SBL》米勒時間！首秀就幫璞園宰裕隆 - 籃球 MLB》江少慶火球158公里 嚇壞教頭：報告騙人 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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