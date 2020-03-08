108學年HBL高中籃球甲級聯賽壓軸的男子組冠軍戰，衛冕軍能仁家商靠著第2節20比9攻勢，上半場打完34比25領先泰山高中。且泰山在2、3節進攻熄火，兩節共得19分，前3節結束已落後能仁15分之多。

能仁家商連續3季打進到HBL冠軍賽，上半場高三後衛游艾喆進帳12分、9籃板，高三前鋒王凱裕8分；繼103學年、睽違5年闖冠軍賽的泰山高中，上半場以高二後衛徐宏瑋8分最高。

(中時 )