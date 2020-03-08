桃園市新屋區忘憂門海岸，今天傳來不幸消息。，海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所今（8）日中午接獲民眾簡小姐電話報案，發現1隻死亡鯨豚受困海灘，雖然海巡署立即前往處置，但是仍告斷氣，未能及時搶救脫困。

第八岸巡隊說，接獲通報後，立即派遣巡邏人員前往現場，並聯繫中華鯨豚協會及桃園市政府海岸管理工程處生態保育科協處，海巡人員於下午1時許抵達現場隨即拉設封鎖線，為避免鯨豚持續曝曬，先以涼被泡濕覆蓋。

隨後中華鯨豚協會人員抵達現場，確認鯨豚為保育類「窄脊江豚」（體長140公分），確認已經死亡後載往台中科博館暫時冰存，後續由中華鯨豚協會人員管制死亡鯨豚採樣事宜。

中華鯨豚協會人員抵達現場，確認鯨豚為保育類「窄脊江豚」（體長140公分），已經死亡。（海巡署提供/吳家詮傳真）

第八岸巡隊表示：「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」為海巡署重要任務，除了查緝走私及非法入出國外，生態及環境保育亦為海巡署工作重點事項，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心カ。

(中時電子報)