擁有2012年NBA選秀第38順位被金塊選上頭銜的桃園璞園新洋將米勒，8日在璞園下半季首役初次亮相，就拿26分、14籃板、1助攻、4抄截與1火鍋的全能數據，帶領璞園93比76輕取裕隆納智捷，也送裕隆苦吞下半季2連敗。

前兩年都在養傷沒打的米勒，這次選擇台灣SBL當作重新出發之地，「我能有這麼好的表現，完全歸功於璞園總教練麥班達的調整，以及隊友的幫忙，否則我剛來台灣的狀況真的很差，多虧大家的幫助，但我的外線應該可以更好一點。」

跟璞園前洋將「新台灣人」戴維斯名字同為「Quincy」，米勒強調他很清楚這點，且從隊友與教練口中知道戴維斯是個很棒的球員，還是中華隊目前唯一找來的歸化球員，但米勒表示自己跟戴維斯球風不同，會打出他的風格。

裕隆以基恩19分最高，「印度姚明」布拉也有18分、12籃板及2火鍋，林宜輝11分，可惜裕隆的三分火力連兩場陷入低迷，前役三分球投28中4、命中率1成43，9日變成三分球投27中6、命中率2成22，裕隆執行教練李啟億勢必趕緊找出解決之道。

(中時 )