新冠肺炎疫情在韓國迅速擴張蔓延，雖然近日已開始有緩解趨勢，但由於檢疫的人數與速度高於其他國家，以致確診病例已經高達7134例，不少國家都將韓國列為高風險旅遊警示地區，也導致機場航空公司減班，Youtuber「不韓而栗」在本周五下午實地走訪韓國首爾兩大國際機場，沒想到疫情讓機場狀況也慘不忍睹。

仁川機場的登機櫃台。（圖／翻攝自youtube）

韓國首爾兩大國際機場仁川與金浦，是韓國空運的主要交通樞紐，但因新冠肺炎疫情影響，韓國機場入境與出境的人潮也變少，「不韓而栗」直擊仁川與金浦機場，沒想到人潮變得比平日凌晨時還要少，即使是下午時段，出境國外線也都沒有什麼人，也因航班銳減入境大廳也關閉了不少。

金浦機場也是相當場景，出境大廳甚至比仁川機場更嚴重。（圖／翻攝自youtube）

但金浦機場的國內線反而有人潮在排隊。（圖／翻攝自youtube）

金浦機場規模則是原本就比仁川機場更小，國際航班來往相較更少，人也顯得更少，甚至很多登機櫃位都封起來裝修。他也發現兩個機場都有需多工作人員走動到處發酒精濕紙巾等防疫用品給遊客防疫。另外在金浦機場國內線的部分則是意外人比其他地方還要多，形成國內線比國外線更多的有趣狀況。

韓國仁川..金浦機場現況....

(中時電子報)