新冠肺炎疫情期間，詐騙集團不打烊。刑事局預防科表示，上個月底50歲林姓婦人在家接到詐騙電話，歹徒以假檢警老哏手法，騙走她新台幣90萬。

警方表示，詐騙歹徒先假冒中華電信公司催收，因林女表示未欠任何款項，歹徒於是轉接到假的165專線，詐騙集團誆稱查出林女帳戶有涉嫌洗錢，要求林女將名下金融帳戶金錢全部提領出來交給法院監管以證明清白，並以偵查不公開為由威脅不得告訴任何人。

林女嚇的六神無主並信以為真，便依指示共分3次將提款現金交給歹徒，最後越想越不對，打電話到165反詐騙專線諮詢才發現自己被騙，損失新台幣90萬元。

警方說，詐騙集團假冒警察、檢察官，謊稱民眾涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管的詐騙案件時有所聞，過往詐騙集團大多鎖定50至70歲以上，生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手。警方呼籲，獨居或白天獨自在家的中老年人小心此類「假檢警」詐騙手法以免被騙上當。

刑事局指出，「假檢警」詐騙手法多半在白天撥打市話給獨自在家的被害人，最常假冒健保署、中華電信的語音電話系統，撥放「您的健保卡使用異常將予以鎖卡，如有疑問請按9轉接專人服務」、「您的電信費用未繳納將予以停話，如有疑問請按9轉接專人服務」的語音通知，等一頭霧水的被害人轉接客服人員詢問緣由時，再告知其可能遭人冒用身分請領健保補助或申辦電信門號，需報警處理。

然後騙徒利用被害人陷入驚慌，把電話轉接給其他假冒檢警人員的歹徒，順勢謊稱被害人遭人冒用身分作案，涉入毒品、洗錢等重罪，需將財產暫時交給法院監管，藉此騙取財物得逞。警方呼籲，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾之帳戶或財產，健保署跟中華電信網站也都曾公告表示不會透過電話語音系統要求民眾按任何鍵轉接客服人員。

(中時 )