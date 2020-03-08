近日，網傳消息稱：疫情發生以來，不少人談鄂色變，面對臍橙之鄉湖北秭歸17萬噸滯銷臍橙，大陸眾多網友表示有心助農但擔心傳染不敢購買。中國工程院副院長、「柑橘院士」鄧秀新表示，通過科學防疫，嚴格品控，湖北出來的水果是安全的。果蔬是不可能與人傳染的，不要對湖北水果歧視。

3月2日，首批8萬多斤秭歸臍橙已經發往大陸各地，全程「雲品控」，從農戶採摘到加工，全程監控。

(旺報 )