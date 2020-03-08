湖北產水果不能吃？柑橘院士給答案 20:352020/03/08 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2月11日，湖北省宜昌市秭歸縣屈原鎮西陵峽村的村民在田間採摘臍橙。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日，網傳消息稱：疫情發生以來，不少人談鄂色變，面對臍橙之鄉湖北秭歸17萬噸滯銷臍橙，大陸眾多網友表示有心助農但擔心傳染不敢購買。中國工程院副院長、「柑橘院士」鄧秀新表示，通過科學防疫，嚴格品控，湖北出來的水果是安全的。果蔬是不可能與人傳染的，不要對湖北水果歧視。 3月2日，首批8萬多斤秭歸臍橙已經發往大陸各地，全程「雲品控」，從農戶採摘到加工，全程監控。 (旺報 ) #臍橙 #湖北 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 健康險早保早安心 04:102020/03/04 投資理財 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 疫情蔓延擔心醫療保障不足 台壽現保免等待期 14:042020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 兩岸熱門新聞 港大醫學院教授袁國勇：新冠肺炎夏天紓緩 冬天會再出現 - 兩岸 - 旺報 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 兩岸 姐弟逃離義大利！登機前「狂吃退燒藥」順利通關 下飛機確診被罵翻 - 兩岸 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 - 兩岸 大陸研究：新冠病毒在密閉空調車廂可傳4.5公尺 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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