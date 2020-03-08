南韓擬下周安排包機至伊朗撤僑 20:282020/03/08 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗疫情嚴重。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒全球，伊朗已有超過6千多人確診，南韓政府擬下周安排包機撤僑。據韓聯社報導，南韓駐伊朗大使館正在調查當地僑民搭機返國的意願。 據悉，日前居留在伊朗的南韓僑民共有220人，估計約有100人將搭乘包機返國。南韓僑民回國後將在指定檢疫設施接受病毒檢測，並隔離14天。 伊朗今（8）日新增743例確診、49死，目前已累計6566起確診病例、194人死亡，另有1萬6000多起疑似病例。 (中時 ) #南韓 #包機 #僑民 #伊朗 #撤僑，新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 滯鄂台人返鄉 我堅持包機弱勢優先 04:092020/03/04 焦點新聞 人道拋諸腦後 04:102020/03/04 論壇廣場 港府派包機 接533名滯湖北港人 04:102020/03/04 兩岸要聞 北韓公主發威 狠批南韓愛軍演 作賊喊捉賊 要鬥就光明正大的鬥 16:312020/03/04 國際 蘇揆稱包機卡關責任在大陸 國台辦批：推卸責任 17:002020/03/04 兩岸 國台辦：民進黨設障礙 阻撓包機 04:092020/03/05 焦點新聞 武漢包機卡關 徐國勇籲陸採納橫濱模式 04:102020/03/05 全球財經 日對韓加強入境限制 南韓考慮反擊 11:252020/03/06 國際 伊朗司令：新冠病毒恐是針對中伊 04:092020/03/07 話題觀察 疫外生波 南韓報復日本暫停免簽 04:102020/03/07 國際大事 國際熱門新聞 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 澳洲音樂家談新冠肺炎確診 抱歉給台灣添麻煩 - 國際 美國首款冠狀病毒疫苗 招募試驗志願者 - 國際 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 尼羅河郵輪確診12例 埃及政府控：病源是台籍客 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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