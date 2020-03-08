新冠肺炎疫情延燒全球，伊朗已有超過6千多人確診，南韓政府擬下周安排包機撤僑。據韓聯社報導，南韓駐伊朗大使館正在調查當地僑民搭機返國的意願。

據悉，日前居留在伊朗的南韓僑民共有220人，估計約有100人將搭乘包機返國。南韓僑民回國後將在指定檢疫設施接受病毒檢測，並隔離14天。

伊朗今（8）日新增743例確診、49死，目前已累計6566起確診病例、194人死亡，另有1萬6000多起疑似病例。

(中時 )