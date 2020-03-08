當老婆突然加班次數頻頻，或許代誌大條了！北部地區一名空姐婚後生活美滿，卻在多年後常以公司加班為由，多次留在辦公室徹夜未歸，她老公感覺奇怪，果然查到老婆有了婚外情，手機裡出現與「小郎狗」的曖昧對話，被戴了綠帽的丈夫幾乎崩潰，提告妨害家庭，並求償精神損失。

檢警調查，這名空姐人妻時常以加班為由，離家去與小王幽會，即使回家後，又會以明天又要飛的藉口馬上離家，前往與「小王」同居，直到丈夫發現老婆與「小王」的曖昧對話，2人姦情才曝光。

從丈夫發現的老婆與「小王」的對話中，還有不少曖昧詞語，其中提到「我是小狼狗欸」、「看到你就發騷啦」等語，更是讓為人夫者情何以堪。

法官審理時，人妻矢口否認有逾越行為，她稱說與「小王」認識多年，所以對話會比較「OPEN」，但是實際並沒所謂「幽會」、「同居」，甚至沒有發生性關係。但是法官從收集的對話記錄裡，可以明顯看出人妻的確有與「小王」同居，所以沒以採信人妻與「小王」說詞，判決「小王」需賠償人夫10萬元精神損失。

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(中時電子報)