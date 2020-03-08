桃園市新屋區忘憂門岸邊8日中午經民眾報案發現一隻死亡鯨豚，海巡署第八岸巡隊派遣人員前往現場拉設封鎖線，以涼被泡濕覆蓋鯨豚，待中華鯨豚協會人員抵達現場後，確認死亡鯨豚為保育類「窄脊江豚」，後續由中華鯨豚協會載往台中科博館暫時冰存。

海巡署第八岸巡隊永安安檢所於8日中午接獲民眾報案，桃園市新屋區忘憂門岸邊發現一隻死亡鯨豚擱淺，經第八岸巡隊到場拉設封鎖線，並以涼被泡濕覆蓋後，中華鯨豚協會人員到場確認體長140公分的死亡鯨豚為保育類「窄脊江豚」，並將屍體載往台中科博館冰存，待隔天解剖進一步了解死亡原因。

第八岸巡隊參謀主任陳明哲表示，發現鯨豚時，鯨豚身體無明顯外力撞擊痕跡，也無異味，估計死亡時間不長，負責接送鯨豚的擱淺專員郭祥廈指出，死亡鯨豚為雄性亞成年的窄脊江豚，因為沒有脹氣及異味，且脫水不嚴重，估計死亡時間僅2至3天。

郭祥廈表示，這次擱淺的鯨豚很特別，雖是正常亞成年窄脊江豚的體長140公分，卻是異常輕的體重，但又沒有脂肪不足、肋骨突出等過瘦現象，正常來說，應該要在「粗一圈」，並強調，目前僅是粗略判斷，實際江豚情況需待隔天進行電腦斷層掃描，才能有更進一步的了解。

郭祥廈指出，窄脊江豚多出現在馬祖以北的區域，但近幾年擱淺在台灣岸上的頻率明顯高出許多，懷疑可能是近期海水水溫變化，導致窄脊江豚捕食的魚群南下至台灣本島，才導致近期窄脊江豚大量擱淺北台灣。

第八岸巡隊提醒，除了查緝走私及非法出入國外，生態及環境保育也是海巡署的工作重點事項，如民眾在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。

(中時 )