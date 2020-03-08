亞洲跨國性美容品牌-東森自然美，長期秉持「自然就是美」的品牌精髓，8日下午於生技研發中心召開第二屆「東森自然美產學高峰會」，以「佈局國際、再造魅麗」為主題，針對新興市場開拓、產品開發及次世代客群拓展等重要課題深入探討，東森集團總裁王令麟表示今年東森自然美將積極佈局、提升品牌公信力，聽取專業團隊建議，再創美妝市場新藍海，穩站亞洲美妝領導品牌地位。

王令麟、香港自然美董事長雷倩、上海自然美董事長廖尚文與東森自然美執行長林燕玲攜手化妝品教父張聰民博士、中藥草學專家陳日榮博士、幹細胞專家陳彥榮博士、知名生技權威魏宗德教授、臺北醫學大學管理學院謝邦昌院長、高雄義大醫院內科洪子懿醫師與新光醫院皮膚科醫學美容中心唐豪悅醫師等專業顧問團隊齊聚產學高峰會，東森自然美首席顧問陳基岱博士更遠端連線共襄盛舉。

東森自然美49年來始終堅持開發成分天然、無添加的保養品，秉持「用科技引領、用專業檢測、用心服務」的品牌精神，持續提升產品研發力，貫徹「自然就是美」的天然護膚品牌形象。第二屆「東森自然美產學高峰會」中不僅針對新市場發展進行策略探討，亦聚焦「醫美保養」與「美容保健」兩大議題。

王令麟表示，東森自然美將持續攜手專業顧問團隊，以「人證、物證、科學做見證」的經營理念深耕市場、提升品牌公信力與好感度，更透過通路整合、結合平台優勢，讓美麗無國界，開創美容保養新價值。

愛美是女人的天性，台灣女性消費者選擇使用醫美改善外觀與膚質的比例越來越高，但卻對術後保養一知半解或存有錯誤迷思，專家洪子懿醫師認為，醫美術後應選擇配合專業皮膚科醫生的建議，依照肌膚狀況挑選適合的保養品，留意肌膚保濕、修護與防曬，才能讓術後肌膚回復自然健康的代謝機制。

東森自然美近年積極布局科學美容領域，也與國內外知名醫學美容中心及多所大專院校合作，在技術與設備各方面力求精進，研發出最適合東方女性膚質的保養產品，旗下人氣商品瑞昇系列：γ-PGA複方高效保濕精華液、深層保濕修敏精華乳及平衡滋養霜，具有高度修護功效及補水的天然植物成分，讓消費者掌握術後7天「保濕、舒敏、修護」修護三大關鍵，使肌膚「精修細養」無負擔，更是國內外醫學美容中心指定術後保養品。

近年隨著健康自主觀念高漲，美容美妝市場也吹起一股「純淨保養」風潮，而東森自然美跨足美容保健領域，致力於開發創新、天然、無添加的產品。產學高峰會上，顧問團陳日榮博士、張聰民博士、魏宗德博士與陳彥榮博士等專家學者，由中藥草學、肌膚特性、益生菌與幹細胞技術等領域進行產品開發探討，更結合時下防疫議題，針對益生菌與免疫力提升等方向深度溝通，透過外敷內服雙管齊下，讓保養內外兼顧無負擔、美麗由內而外綻放自然光彩。

化妝品教父張聰民博士指出，東森自然美在產品研發上日益精進，更挹注豐富的資源與人力投入，他也相當期待與自然美共創台灣化妝品產業新高度。

東森自然美始近年來力邀國內外各領域權威加入研發團隊，致力於強化品牌權威性，邀集化妝品、美容保養、生物科學以及藥學領域專家，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，讓東森自然美站穩亞洲第一美妝領導品牌，更持續展望全世界，持續為全球女性消費者創造自然美麗奇蹟。

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