大陸一起確診新冠肺炎病例搭乘公車，導致同車8人感染，另外還引發相關的5人感染案例，引發大陸探討密閉空間傳播新冠病毒可能性。研究結果建議，搭乘公共交通工具時做好個人防護，同時保證公共交通工具內的換氣和新風量，做好車廂內的清潔消毒。

中國大陸《彭湃新聞》報導，中華預防醫學會主辦的《實用預防醫學》刊登一篇由羅塏煒、海政等人所著的《一起在公共交通工具內氣溶膠傳播的新型冠狀病毒肺炎聚集性疫情流行病學調查》研究論文指出，在「密閉空調車廂」內，新型冠狀病毒傳播距離最遠達4.5公尺，至少在30分鐘內可漂浮在空氣中。

該篇論文所舉的病例A，搭乘公共汽車為49座全封閉空調客運大巴。該大巴一層為行李艙，二層為客座艙，車長11.3m，車寬2.5m。病例A與車上最近的一例被感染者(病例E)之間距離不足0.5m，與最遠的一例被感染者(病例G)間距離約為4.5m。

調查發現，病例G和病例A分別從大巴車的前後門上下車，途中也沒有近距離接觸行為。調取當時車上的行車紀錄發現，車上被感染的病例均未戴口罩，大部分人也都未戴口罩，。

病例A另外又乘坐18座空調小巴，車窗均未開。車長5.5m，車寬2.5m。除司機外共有17個客座。車上共12人，僅1人佩戴了口罩，車上被感染的2人均未戴口罩。病例A與最遠的一例被感染者(病例K)之間距離約為4.5m。

被感染的病例均無其他流行病學史。

研究結果：

一是在密閉的空調車廂內，病毒傳播距離有可能超越目前認為的飛沫傳播距離 (通常為1m)。本次調查中，病例A乘坐的是一台全封閉空調大巴，與最遠的被感染者(病例G)之間距離約為4.5m。

「可能原因是在全封閉空間內，空氣的流動動力主要來自於空調產生的熱風推動，熱空氣上升可以將帶有病毒的飛沫顆粒運送至較遠的距離，遠超過通常認識的1m距離。」

二是病毒在車廂內有效存活的時長不低於30分鐘，且病毒存量能夠達到足以致人發病的水平。如病例A搭乘的大巴在乙地停留30分鐘，病例J搭乘該車返回甲地，在此過程中感染發病。

(中時電子報)