生活科學(Live Science)引述華爾街日報(The Wall Street Journal)報導，美國第1種新型冠狀病毒的實驗疫苗，已在招募試驗志願者，名額為45人。

由Moderna Therapeutics生物技術公司所開發的疫苗，最初於2月24日被送往馬里蘭州的國家過敏和傳染病研究所（NIAID），NIAID主任富奇（Anthony Fauci）告訴媒體，該機構預計將在4月底啟動人體臨床試驗，地點在華盛頓州西雅圖凱澤永久健康研究院(Kaiser Permanente Washington Health Research Institute)進行測試。

根據美國臨床試驗官網(ClinicalTrials.gov)的資料，這次試驗將有45名18~55歲的健康志願者參加，該試驗並不是測試疫苗效果，而是確定疫苗是否觸發免疫反應，以及是否引起不良副作用。也就是說，仍在疫苗研發的早期階段。

根據凱澤研究院的一份報告，這型疫苗與與其他病毒（例如麻疹）開發的疫苗不同，不是利用弱病毒或死病毒作為基礎，而是在實驗室中製作的遺傳物質，稱為信使RNA或mRNA。在典型的細胞中，mRNA編碼用於構建不同蛋白質的指令。 也就是說，這是利用基因剪輯法製作的人造mRNA疫苗。

報告解釋，這種人造mRNA模仿新冠病毒的表面蛋白，因此理論上，它也會促使細胞偵測並警覺，接著免疫系統應該能夠對這種新蛋白起反應，然後製作針對這種表面蛋白的抗體，未來真的遇到新冠病毒時，免疫系統就有抗體可以與之應付。這樣做的好處是，由於mRNA是人造的，所以它沒有感染力，完成免疫反應後，也就會被身體分解清除，降低疫苗的風險。

志願者將在上臂接受兩次疫苗注射，兩劑之間的間隔為28天，45名參與者將分為三組，每組接受不同劑量的疫苗。在試驗過程中，志願者必須參加11次的詢問，每次會得到100美元的獎勵金，詢問會到年底，總獎勵金1,100美元。

假設疫苗的安全性試驗通過了，之後必須先在較多數量的人群中，繼續進行數次的後續試驗，來測試疫苗的有效性，然後才能廣泛製作與配發。

不過，儘管疫苗開發的進度令人鼓舞，但本週早些時候，美國衛生官員指出，他們無法保證國家可以負擔得起新冠疫苗的全部費用。 衛生和公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）週三（3月4日）對眾議院能源和商業委員會說：「我們希望確保我們能夠使其價格可承受，但我們官方無法控制價格，因此我們需要民間部門自行投資。」

好消息是，Moderna Therapeutics公司首席執行官班賽爾(StéphaneBancel)表示，該公司的疫苗價格會很合理。他說：「我們非常了解這是一個公共衛生問題，因此，如果該產品獲得批准，我們將非常謹慎地設定價格。」

(中時電子報)