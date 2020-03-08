桃園市桃園區1間KTV8日早上8時，27歲林姓男子和友人喝完酒後，在包廂外與25歲林姓男子起衝突，雙方先是口角，但越吵越激烈，27歲林男因此持摺疊刀捅向25歲林男，林男送醫後不治。凶手還一度想要逃跑，但遭警方認出，將其逮捕。

據了解，雙方喝完酒準備離去，在包廂門口時，疑似互看不順眼，因此產生口角，雙方越吵越兇，27歲林男拿出摺疊刀，捅向25歲林男肚子。兇手眼看事件鬧大，趕緊逃跑，但警方接獲接報，火速出動快打部隊趕抵現場，並依照報案者提供線索，發現林男行蹤鬼祟，疑似試圖逃跑，因此將其攔下，發現果然就是兇手，也趕緊將其逮捕。

消防隊員趕抵後，兩位衝突的林男及鄭姓友人等3人送醫，不過25歲林男送醫後不治。警方偵辦後，將林男及同行、有動手的鄭姓友人皆依殺人罪嫌移送法辦。據了解，雙方人馬都喝相當醉，林男清醒後，發現犯下大錯，也相當懊悔。

(中時 )