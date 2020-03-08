新冠肺炎疫情肆虐，近來紛紛許多演唱會、活動皆取消、延期，曾獲得的金曲獎「最佳樂團」、「年度歌曲」等大獎的草東沒有派對，8日宣布將取消原定已承租下臺北小巨蛋5月11至17日的檔期，等同於還未宣布首度攻蛋的喜訊就直接取消，讓大批樂迷留言:「可惜!」、「我先哭一波，再來感謝你們對防疫的支持。」

他們表示今年準備了一個特別的活動，花費許多時間，「這段日子裡各地的公共衛生議題不斷升溫，為了確保大家的健康無虞，很多人犧牲了全部的生活。特別是許多醫護人員、服務業朋友，都是冒著風險在為大家奉獻。」並提到「我們能做的不多，決定先將這個孵一陣子的計劃取消。

相較於醫護人員第一線的壓力，我們的可惜確實不值一提。」預告接下來會重新計劃今年要做的事情，「該做的還有很多。」在最後，他們也暖心地跟所有醫護人員、服務業朋友說聲辛苦了，「願大家都平安、健康，生活儘快回復如常。」

(中時 )