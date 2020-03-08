嚴立婷近日剛出版新書《控制狂媽媽：冷靜面對孩子情緒，軟硬兼施對付各種耍賴，講一次不聽我就講一輩子的嚴媽實戰守則》，很多人覺得女人當媽後，少女的一面就消失了，她表示：「女人偉大的地方就是不用調適，孩子來了直接融為一體，可能小孩大便還比自己的大便乾淨，媽媽就是這麼偉大。」她回憶兒子Willson嬰兒時期有點便秘，醫生建議刺激寶寶肛門，結果大便噴得到處都是，甚至連她都無法倖免，結果她第一件事不是清潔，而是慶幸。

嚴立婷出版新書《控制狂媽媽》。（陳俊吉攝）

嚴立婷表示：「正常人應該衝去清洗，我是看他大完，開心他肚子不痛了，做完所有事，才去清潔我自己。」她笑稱，「整個結束忍不住感嘆，這就是媽媽，如果是別的保母，早就丟旁邊了。」她認為自己是個好媽媽，「在這個崗位上，我已經很盡責，真的不要給自己這麼大的壓力，比方說有保母在，小孩睡著了，那我們是不是可以去看電影，老公就會想很多，覺得小孩會不會肚子痛要找爸媽，我說：我們是去2小時，不是2天。」

當媽媽是一輩子的責任，嚴立婷為了兒子已7年沒在晚上接過工作，「我比較不放過自己的是，兒子下課我就不接工作，加上我又生了女兒，女兒起碼要到國中，我才能比較放心。」不過她也慶幸自己是藝人，「演藝圈媽媽蠻幸福的，可以看很多新鮮事，像我現在雖然名義是在工作中，但就是出來透透氣。」

(中時 )