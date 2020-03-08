美股上周忽漲忽跌動盪劇烈，台股投資人也跟著被多空雙巴，不少散戶看到短線急殺，就想進場抄底，股海老司機表示，「急漲急跌，非底部」，更強調，新冠肺炎死多少人不是重點，而是戳破股市一路上漲的慣性，目前市場超高本益比，難以支持經濟「成長趨緩」這件事，提醒投資人操作要小心。

台股周五重挫193點，收在11321點，儘管離年線11076點還有一段距離，但短線恐再面臨修正壓力，分析師指出，台股不排除再度測試11000點整數關卡，預估在這附近逢低布局的勝率較高。

經歷2008風暴的資深網友fakir，在批踢踢股版發文表示，台股短線急殺，不少人想趁機抄底撿便宜，但底部的構成，通常有４種狀況，幾乎沒有例外。

１、曲終人散 量能急凍

這是最常見的一種，幾乎沒有人在關心股市。2008金融風暴時，營業員每天檢查電話是不是沒掛好，怎麼都不會響，因為根本沒人做股票了。成交量急縮至2、300億，指數開盤跟收盤差不多，就像死魚盤。

2. 長黑趕底破底翻

通常在第一種情況後出現，如某天出現超長的帶量長黑，把最後還抱希望的人全部洗光；之後才開始緩步走揚展開多頭。

3. 日出東方 長紅突破

一般接續第一種情況後，出現底部一根超級帶量長紅，正式宣告空頭結束。之後量能逐漸放大，開始下一波多頭。

4. 底部晨星 多空扭轉

第一種情況延續一段時間後，底部出現晨星破曉的技術K棒，也是非常明顯的底部訊號。

fakir表示，不論出現那種型態，長線底部都需要經歷長時間的沉澱，也就是第一種情況會持續很長一段時間，才能視為真正的「底部」。大家不妨捫心自問，現在的盤，是底部嗎？

他提醒投資人，新冠肺炎死多少人不是重點，而是戳破了一路上漲的慣性。目前市場超高本益比，完全無法支持經濟「成長趨緩」這件事。只要不能高速成長，股市就會崩，如果是「衰退」，不只崩跌，而是會到地獄。

(中時電子報)