澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）在2月底在台灣與國家交響樂團演出，返回澳洲後確診感染新冠肺炎。先前指揮中心指出狄恩在台9天期間就出現症狀，曾與多名樂團團員、記者等人接觸，導致上百名接觸者必須在家隔離14天。昨（7）日他發文報平安，並表示自己在公共區域大多有配戴口罩，然而這項說法被中央流行疫情指揮中心反駁，表示調了幾個萊特狄恩在台灣活動的錄影帶來看，發現他並沒有戴口罩。

萊特狄恩7日時透過經紀公司的官方網站上發表長文感謝台灣民眾，表示因為自己的確診讓許多人必須要隔離，導致音樂會被取消他感到很抱歉，他也公開他從出現症狀到確診、住院治療的過程。狄恩說，儘管如此，因為病毒容易散播，不可預測的特性，在台期間，他在密閉空間，例如計程車及飯店的公共空間都戴著口罩。

狄恩澄清，自己有戴口罩，這項說法指揮中心有不同看法。應變官莊人祥表示，飛機上的情況不清楚，但能確定的是音樂家於音樂會坐在觀眾席沒有戴口罩。但為了疫調時查閱相關監視器錄影帶，發現澳洲音樂家從飯店走出來到上計程車的這段時間，被拍到沒有戴口罩；在飯店的場合，也看見他沒戴口罩。

(中時電子報)