國標舞女王劉真因為心臟主動脈瓣膜問題而動手術，沒想到中途卻心臟驟停，目前等待換心中。日前心臟科醫師洪惠風在節目上指出，劉真動的心臟主動脈瓣膜手術風險有8%左右，對此鄭弘儀詢問，「劉真算歹運嗎」，洪惠風也回應了。

日前《新聞挖挖哇》邀請洪惠風上節目，他提到，劉真動的主動脈瓣膜手術風險有8%，對此鄭弘儀就問到，「這個8%的風險，劉真算是歹運嗎？」洪惠風回答，其實12人當中就會有一個，很多手術危險性都3%或1%，甚至於更低，因此通常會把8%的風險當作一個超級大的風險。

洪惠風形容，劉真動的主動脈瓣膜手術就像是「小巨蛋散場」，主動脈瓣膜原本就像大門一樣敞開，但主動脈瓣膜狹窄就等於們只能開3分之一或2分之一，若有心絞痛、昏倒、心臟衰竭的狀況，壽命分別就會減少5年、3年甚至是2年，以過去報導曾傳出劉真跳舞後會頭昏、暈倒，那可能就是因此才會需要動手術。

洪惠風強調，心臟手術就像是一顆定時炸彈，要把它拆掉，但過程中有爆炸可能，也不曉得誰會爆炸，而劉真現在的狀況就像是拆炸彈時爆炸了。

(中時電子報)