新生代演員張洛偍曾演過《料理高校生》、《飛魚高校生》等偶像劇，去年因腦膜炎休養近一年的他，最近正與賀軍翔、邵雨薇一同拍攝三立新華劇 《天巡者》。他日前趁劇組空檔和大學同學相約到內湖金面山步道登山，他直接跳上岩石做出許多高難度的飛躍式跳躍，讓經過的登山客尖叫聲四起，照片一PO出，粉絲也紛紛留言表示「太危險了」、「完全不敢站在上面」，舞蹈底子深厚、平衡感極強的他則笑回粉絲「哥練過，不要擔心」。

張洛偍站在岩石上。（周子娛樂提供）

雖然因為現在疫情關係，不適合到人多的地方，不過熱愛運動健身的張洛偍認為，運動是現在的人最缺乏的，適時運動不但可以增強體格，又可以提高免疫力，所以才約了同學一起去爬山。他提醒大家除了勤洗手外，也要適當的運動，他自己都有固定在家附近跑步，或到健身房鍛煉身體維持身材。

金面山除了是登山客時常造訪的地方外，更是IG打卡聖地，許多人都到此拍攝、俯瞰整個台北盆地，熱愛攝影的張洛偍也拿起手機狂拍，不停歇地拍下一望無際的藍天、山脈、城鎮。張洛偍形容，相較於其他平緩、階梯的步道，金面山屬於大小石頭交錯而成，中間甚至有一小段需要依靠繩子行走，提高攀登難易度，但比起一般步道運動量很足夠，也讓過程添增許多樂趣。

張洛偍站在岩石上展現平衡感。（周子娛樂提供）

因腦膜炎休養近一年的張洛偍，最近復出拍戲，他說，「絕不要放棄夢想！當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」是他演出第一部戲的角色台詞中，最印象深刻的一句話，他時常用此話激勵自己。他說自己還有太多角色沒有機會接觸，像是社會邊緣人、憂鬱症患者、殺人魔、人格分裂、職人等，期待未來可以挑戰更多不同角色。

(中時 )