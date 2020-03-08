新冠肺炎疫情嚴重擴散全球，歐洲國家感染人數不斷增加，臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」就發文指出，比利時又新增一名確診患者，瞬間超車許多國家，對於此結果並不意外，詳細分析了歐洲防疫艱困的原因。

「MedPartner 美的好朋友」7日發文表示，比利時 6日一天增加59名新冠肺炎（COVID-19）的確診患者，累積達109名，瞬間超車許多國家。這個結果並不意外，在隔壁的德國跟法國都疫情嚴重了，加上比利時人也喜歡去疫情流行的南法，像是義大利旅行，疫情炸開就變成早晚的事。

「MedPartner 美的好朋友」列出歐洲此次防疫艱困的4項原因：

1.歐盟一體，歐陸之間交通發達

整個歐盟一體，國界的意義不大，加上歐陸之間的火車跟廉航很發達，這些情境都是傳染的高風險。

2.口罩

歐洲人在文化上很不喜歡戴口罩，甚至會對戴口罩的人另眼相看，覺得是生病的人才會戴。

3.難民議題

難民可能也會讓防疫工作變更困難，政府不一定找得到難民在什麼地方，他們也可能在國界之間移動。

4.歧視亞洲人

歐洲人對於亞裔的歧視，也隨著病毒的傳播有增溫的情況，如果這種歧視不改善，也會使得防疫難度上升。

「MedPartner 美的好朋友」在文末也提到，最近防疫表現最搶眼的，反而是亞洲國家的台灣跟新加坡。韓國積極面對現實也很值得讚賞，他們在大規模疫情爆發後的應變，結果無論是好是壞都值得我們借鏡。

接下來一週，歐洲、美洲跟澳洲的確診數字可能會大幅增加。請大家勤洗手，必要時戴口罩，避免1公尺內的互動，沒必要別出國，在這階段全世界已經快找不到比台灣安全的地方了。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)