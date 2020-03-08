高雄市長韓國瑜罷免案，第二階段罷免連署已累計55萬份，將進入第三階段投票，但投票會過嗎？有網友就分析，「如果連署書是真真扎扎實實的60萬份沒有灌水的話」，那投票就有很高可能會過，也有網友認為，還是「要看投票率」。

韓國瑜回到高雄後，面臨市長罷免的挑戰，對於wecare高雄等罷韓團體在第二階段連署中發展迅速，短短一個多月，連署書數量衝破55萬份，第三階段的正式投票看來無法避免，而投票也將可能在6月中舉行投票。發起人尹立甚至多次呼籲韓國瑜，應該要知所進退。

網友wupaul在批踢踢發文表示，「韓國瑜會不會被罷免成功呢? 大家怎麼看?」。其他網友們認為，「韓營自己也知道穩過了，你看他們最近的發言跟1/11選後的發言差異就知道了」、「如果連署書是真真扎扎實實的60萬份沒有灌水的話，基本上投票會過關」、「疫情應該頂多再燒1-2個月，霸韓投票是6月下旬的事的 應該別想靠疫情躲過」。

但也有網友認為，「覺得罷韓不會，大陸的肺炎疫情救了韓...新聞焦點都是疫情，出門投票還有風險」、「會不會過現再說不準，還是要看投票率」。

(中時電子報)