馬雲給20萬女醫護送禮物 22:262020/03/08 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴創辦人馬雲8日在微博上表示，表示要給在湖北一線的女醫護群體花唄額度翻倍和3年分期免息。按照官方公開數據進行估算，支援武漢和武漢的本地的女醫護超過了20萬人。 馬雲在微博上稱，「今天這個特殊的日子，特別牽掛一群人，那群冒著巨大危險在湖北抗疫一線的女性醫護人員。你們是我真正的女神！」馬雲也在微博中表達了自己的祝福，稱「小姐姐們，早日健康歸來！ 」 (工商 ) #巨大 #馬雲 #女醫護 #微博 #一線 也許您會感興趣 推薦閱讀 就想吃火鍋 陸餐飲迎報復消費 04:092020/03/04 焦點新聞 巨大啟動最大變革 「母集團」誕生 16:572020/03/04 財經 巨大發表「GIANT GROUP集團」品牌 重整品牌架構 17:092020/03/04 財經 巨大發表集團品牌Giant Group 04:102020/03/05 財經要聞 巨大與捷安特 有什麼不一樣？ 04:102020/03/05 財經要聞 東南亞新產能加入 泰昇、綠河今年營運添動能 17:322020/03/05 財經 韋禮安住〈貓咪共和國〉 漏水錯怪貓亂尿 04:102020/03/06 娛樂新聞 美元指數創四年來最大單周跌幅 19:152020/03/07 財經 具轉單題材 五大主力夯 永日中化生 營運熱 04:092020/03/08 產業特刊 安徽抗疫女護士發文邀馬雲吃火鍋 20:332020/03/08 兩岸 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆俄國驚天陰謀 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 美股千點崩千點噴 散戶想賺錢跟著「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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