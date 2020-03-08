阿里巴巴創辦人馬雲8日在微博上表示，表示要給在湖北一線的女醫護群體花唄額度翻倍和3年分期免息。按照官方公開數據進行估算，支援武漢和武漢的本地的女醫護超過了20萬人。

馬雲在微博上稱，「今天這個特殊的日子，特別牽掛一群人，那群冒著巨大危險在湖北抗疫一線的女性醫護人員。你們是我真正的女神！」馬雲也在微博中表達了自己的祝福，稱「小姐姐們，早日健康歸來！ 」

(工商 )