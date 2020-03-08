警車被搶？ 警：員警落單遭誤會 22:002020/03/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市保安警察大隊8日傍晚巡邏時，1名員警落單，遭民眾以為警車被搶。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市保安警察大隊8日傍晚在八德要盤查1輛可疑汽車時，1名警員下車要盤查，不料可疑車輛馬上駛走，警車上的員警顧不得落單員警，趕緊追車。因落單員警因跟民眾借車，被誤會是警車被搶，警方也連忙澄清。 警方表示，該可疑車輛稍早已經在新北市被攔下，針對可疑車輛，目前正在偵查中，也強調絕無警車被搶的狀況發生。 (中時 ) #桃園 #員警 #警車 #車輛 #警方 #誤會 也許您會感興趣 推薦閱讀 性侵犯拆腳鐐行搶 警圍捕奏功 04:102020/03/04 社會新聞 勾結員警以婚外情訛詐老建商 天道盟大哥被訴 10:522020/03/04 社會 男子遭通緝被逮 車內還有槍、毒 20:142020/03/04 社會 醉駕見警就逃 鑽進無尾巷衰被逮 09:262020/03/05 社會 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 誤會？ 徐國勇急澄清：地方酒測沒停止 「仍零容忍」 17:072020/03/05 政治 怕基層太認真 停用檢知器 04:102020/03/06 政治要聞 慘 桃機單日入境剩9000人 04:102020/03/06 社會新聞 罵警「看戲變事主」 男吃妨害公務官司 15:292020/03/07 社會 尖石起霧遊客車陷水溝 橫山警車助脫困 11:102020/03/08 生活 社會熱門新聞 狼父說好去書局 硬載繼女摩鐵性侵 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 空姐人妻加班會小王 看見小狼狗就會發騷 - 社會 螞蟻腰女神挺「車頭燈」抱籃球 網驚呼：我見到4個... - 社會 警車被搶？ 警：員警落單遭誤會 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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