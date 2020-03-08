桃園市保安警察大隊8日傍晚在八德要盤查1輛可疑汽車時，1名警員下車要盤查，不料可疑車輛馬上駛走，警車上的員警顧不得落單員警，趕緊追車。因落單員警因跟民眾借車，被誤會是警車被搶，警方也連忙澄清。

警方表示，該可疑車輛稍早已經在新北市被攔下，針對可疑車輛，目前正在偵查中，也強調絕無警車被搶的狀況發生。

(中時 )