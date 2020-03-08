檢調偵辦潤寅詐貸386億元案，繼今年1月21日緝返潤寅負責人楊文虎回台後，8日清晨再將楊妻王音之自美國洛杉磯緝返回台，她表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣」，隨即被押解台北地檢署歸案，檢方訊後，以王女涉嫌銀行法重罪，有逃亡、串滅證之虞，8日傍晚向台北地院聲請羈押禁見，北院深夜裁准。

北院指出，檢察官認被告王音之共同涉犯修正前銀行法第125 條之3 第1 項詐欺銀行罪、商業會計法第71條第1 款會計憑證不實罪、刑法第339 條第1 項詐欺取財罪、刑法第216 、215 、210 條行使業務登載不實文書及偽造私文書等罪嫌，聲請羈押。

北院經訊問王音之，並綜合卷內事證後，認王女涉犯銀行法等多項罪嫌，犯罪嫌疑重大，且王女曾有逃亡、滅證之舉，尚有證人或潛在共犯尚未到案，如不予羈押無法防免被告逃亡、勾串、滅證之可能性，而有羈押之必要，裁定自羈押並禁止接見、通信。

(中時 )