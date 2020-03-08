中國新冠肺炎疫情尚未結束，但近期又出現了A型肝炎疫情，且正在擴大當中，當地疾控中心也指出，若之後疫情升溫至「集中爆發」，將會進一步預警。消息一出，讓中國網友大嘆，根本是雪上加霜。

根據中國《每日經濟新聞》報導，一則蓋上「九州通（錦州）醫藥有限公司」公司章的通知書在微博流傳，內容寫道「近期，大連和丹東地區因食用海產品而引起甲肝流行病（A型肝炎）爆發。因此，目前我們正在預防新型冠狀病毒的同時，也要預防甲型肝炎。請公司員工及家屬暫時不要食用海鮮產品，全面做好個人防護，望大家一定要高度重視。」對此，有九州通工作人員向《每日經濟新聞》記者證實內容屬實。

而大連市疾控中心也表示，當地確時開始出現A型肝炎病例，疫情也在持續散中，目前還未到達官方定義的「集中爆發」狀態，若開始出現大規模傳染，將會進一步發布預警。疾控中心也呼籲民眾，在食用海鮮時一定要煮熟，不要生吃。

據了解，A型肝炎本來就屬於一種流行疾病，主要傳播途徑是口糞傳染，患者會出現疲乏、食慾不振、肝臟腫大異常等症狀，有些病例還會出現黃疸症狀。

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(中時電子報)