法國和英國共同研發的新式輕型反艦飛彈「海猛毒」(Sea Venom)，首次試射成功，其實試射在2月20日就已完成，不過直到上週五才宣布。海猛毒飛彈將取代服役30年的海賊鷗飛彈(Sea Skua)。

防衛新聞(Defense News)報導，法國與英國在2010年，簽定「蘭開斯特議院條約」(2010 Lancaster House treaties)，協議共同開發新一代輕型反艦飛彈，它必須能夠被反潛直升機攜帶，因此重量不能超過120公斤。

這一次測試，海猛毒飛彈是由AS-365海豚直升機所發射，該直升機的飛行速度盡可能低，足以釋放飛彈，導彈在到達巡航階段時就掠過水面。在終端階段，機組人員利用資料鏈網路的圖像，手動調整目標點，飛彈非常精確地擊中了目標。

「海猛毒」全重108公斤、長2.5公尺，帶有30公斤的彈頭，可以高亞音速發射，估計射程為20公里，但確切的射程未知，研發商MBDA(歐洲各軍工大廠合組的合資企業)曾說，海猛毒的發射範圍，可以超出大多數現代防空系統的範圍。

MBDA說，海猛毒主要是攻擊小型快速艇，但是它打擊巡防艦大小的船隻也同樣有效，雖然不一定能擊沉敵艦，但破壞掉軍艦的雷達與通訊系統，軍艦也就癱瘓了。「海猛毒」具有多重尋標能力，包括發射後鎖定（LOAL），和發射前鎖定（LOBL），以及非冷卻成像的紅外導引頭，另外操作員也能在飛行的所有階段操作，以達到精準破壞的目的，比如針對軍艦的弱點進行打擊。

(中時電子報)