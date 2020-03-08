台灣目前禁止醫用以及N95口罩出口，無獨有偶，德國日前也頒布禁令，包括口罩、防護服也禁止出口。但德國此項禁令引發了與瑞士之間的摩擦，瑞士還特地召見德國駐瑞士大使，抗議口罩進不了瑞士國門。

根據大陸《人民日報》引述瑞士《星期日新蘇黎世報》的報導，由於瑞士本身並不生產口罩，而瑞士醫護人員也面臨口罩不足的窘境，原本一片口罩帶2小時後就可以更換，但因為口罩不足，現在醫護人員口罩被迫戴足8小時。

另外，瑞士也委託位於德國境內的公司購買醫用口罩，再由瑞士自德國運返回國。不料，德國前幾日頒發禁令，禁止醫用口罩、防護衣等防疫物資出口，於是德國海關就在德瑞邊境扣留一輛貨車，貨車上載有瑞士購買、由德國運往瑞士的24萬片口罩。

瑞士政府得知後，氣急敗壞召見德國駐瑞士大使，抗議購買進口的口罩被德國邊境被海關扣留。瑞士政府還指控，此舉已經不是第一次，因此要求德國立刻放行此批口罩。

(中時電子報)