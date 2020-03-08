美國前總統柯林頓回憶自己1998年與白宮見習生柳斯基的婚外情，稱是藉此紓緩總統工作壓力引發的焦慮情緒。他並為這醜聞影響柳斯基一生深感內疚。

根據紐約時報7日報導，73歲的克林頓在這部最新的紀錄片《希拉蕊》裡說：「我做了件糟透的事。傷害了我的家人、我的國家、以及和我共事的人。」

他稱出軌是因為壓力、失望、恐懼和害怕所導致，「我藉（婚外情）管控多年來的心裡焦慮。」又說：「當年的工作壓力，就好像打一場15回合的拳賽延長至30回合，有時需要鬆弛一下，就是這樣。」

柯林頓與柳斯基發生婚外情時，對方年僅22歲。他稱此事影響柳斯基一生，讓他深感內疚。而他也覺得自己已經改邪歸正，和以前已截然不同。

希拉蕊推出新紀錄片《希拉蕊》，回顧她的事業與人生。其中一集描繪她的夫婿柯林頓任總統期間與柳斯基的緋聞，她表示克林頓當年向她道出婚外情時，「她覺得自己幾乎崩潰，無法置信。」

(中時 )