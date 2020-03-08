伊朗衛生部周日公布過去24個小時內，因新冠肺炎而死亡增加49人，累計死亡數上升至194人，確診人數達6,566人。

目前整個中東地區確診人合計逾6,900人，顯示伊朗為中東疫情最嚴重國家。

國營的伊朗航空周日宣布，因為受歐洲各國的航空禁制，因此必須停止所有飛往歐洲的航班。

(工商 )