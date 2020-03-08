小米關閉英國唯一直營門市 開業僅1年多 22:302020/03/08 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述消息報導，大陸電信設備製造商小米近日已經關閉了其在英國第一家，也是唯一一家小米商店Mi Store。該店為小米在英國的第一家授權店，於2018年11月開業，位於倫敦Westfield購物中心。 報導指出，倫敦Mi Store已於3月5日起停止營業，其Twitter帳戶亦已關閉，Westfield網站也發布聲明稱位於此購物中心的Mi Store不再營業。 (工商 ) #小米 #關閉 #英國 #Mi #Store 也許您會感興趣 推薦閱讀 日韓疫情蔓延 陸製造業再受打擊 04:102020/03/04 全球財經 疫情影響 bossini撤台 04:102020/03/04 社會新聞 社區指引出爐 兒童遊戲室關閉、社區保全要戴口罩 20:522020/03/04 生活 疫情大爆發 義大利宣布關閉全國大學及各級學校 21:212020/03/04 兩岸 英國如臨大敵 防疫升到最緊急 04:102020/03/05 國際大事 義大利暴增至107死 全國學校關閉 下波關閉球場及劇院 04:392020/03/05 國際 繼亞馬遜之後 臉書也傳確診病例 18:452020/03/05 財經 西雅圖科技業拉防疫警報 04:092020/03/06 全球財經 《國際社會》疫情發燒！澳洲首度關閉學校，警告治療經費恐破10億澳元 10:512020/03/06 財經 健身業面臨大洗牌 04:092020/03/08 專題周報 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 不忍了！沙國出驚人絕招 油價爆恐怖下場 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 ３字頭在望！ 沙國增產狂殺油價 - 財經要聞 - 工商時報 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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