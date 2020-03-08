外電引述消息報導，大陸電信設備製造商小米近日已經關閉了其在英國第一家，也是唯一一家小米商店Mi Store。該店為小米在英國的第一家授權店，於2018年11月開業，位於倫敦Westfield購物中心。

報導指出，倫敦Mi Store已於3月5日起停止營業，其Twitter帳戶亦已關閉，Westfield網站也發布聲明稱位於此購物中心的Mi Store不再營業。

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