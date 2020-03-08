美國總統川普近日簽署行政命令，以國家安全為由，禁止大陸高科技公司石基信息技術公司收購美國雲系統信息科技公司 StayNTouch。對此，石基信息8日晚間公告，美國以可能會採取威脅損害美國國家安全的行動為由，要求公司及石基香港在行政命令發布後120天內剝離與StayNTouch相關所有權益。

石基信息強調，公司並不認同「行政命令」所述的國家安全風險，但公司尊重美國總統的最終決定，並將按規定時間完成對StayNTouch股權的出售。StayNTouch被公司收購以來，一直作為獨立的子公司由美國原有團隊營運。

美國之音報導，上述行政命令規定，石基必須在行政命令頒布的之後120天內將其StayNTouch的股份完全轉讓，但如經美國外資審議委員會（CFIUS）核准，可延長期限最多90天。

石基信息技術公司位於北京海淀區，在1998年由李仲初創立。該公司提供信息源服務、網路技術服務、電子商務等業務，主要客戶為酒店業、餐飲業、零售業跟娛樂業。該公司在2020年1月9日發布的「2019胡潤中國500強民營企業」當中位列第175位。

根據該公司網頁介紹，他們的酒店信息管理系統已經應用於全世界數万家酒店，在大陸星級酒店當中也佔有60％以上的市場。石基從2015年之後拓展歐美市場，買下了歐洲主要的雲酒店管理系統公司之一德國的Hetras公司，並改名為石基德國。

(工商 )