法國2國會議院確診 其中1人重症 22:272020/03/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國下議院在上周六公布2名議員確診，另5名議員正進行新冠肺炎檢測。 雖然下議院沒公布確診議員的身份，但法國媒體指首位染病的議員是賴澤（Jean-Luc Reitzer），他目前因重症而住進加護病房，另一位染病為女議員，但病情如何並不清楚。 法國迄上周未為止，確診病例達716人，其中11人死亡。 (工商 ) #法國 #議員 #確診 #下議院 #染病 也許您會感興趣 推薦閱讀 院內群聚7人確診 冰山一角！專家質疑 醫護恐是院內感染源 04:102020/03/04 生活新聞 韓再增293確診！累計5621人染疫 近7成為集體感染 08:552020/03/04 國際 亞馬遜證實西雅圖1員工確診新冠肺炎 11:412020/03/04 財經 演唱會歌迷中鏢 日確診破千人 04:102020/03/05 國際大事 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增322例，累計確診破6千 16:482020/03/05 財經 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 律師化身超級傳染者 成為紐約新冠肺炎關鍵指標 23:452020/03/07 國際 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾10萬 北海道新增3確診病例 08:442020/03/08 生活 義大利單日新增確診1332例 倫巴底大區全面封城 09:162020/03/08 國際 陸31省份新增44例確診 累計報告80695例 09:202020/03/08 兩岸 國際熱門新聞 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 買口罩半路被攔截 瑞士向德國抗議 - 國際 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 川普稱至尊公主號的鍋我們不背 網友嗆史上最爛的總統棄老百姓不顧 - 國際 澳洲音樂家談新冠肺炎確診 抱歉給台灣添麻煩 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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