法國下議院在上周六公布2名議員確診，另5名議員正進行新冠肺炎檢測。

雖然下議院沒公布確診議員的身份，但法國媒體指首位染病的議員是賴澤（Jean-Luc Reitzer），他目前因重症而住進加護病房，另一位染病為女議員，但病情如何並不清楚。

法國迄上周未為止，確診病例達716人，其中11人死亡。

(工商 )