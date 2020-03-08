義大利因為新冠肺炎疫情嚴重，政府周日宣布封鎖包括米蘭、倫巴底周圍地區和14個鄰近的省，嚴禁所有人員進出口，直到4月3日為止。

這次大封鎖約1,700萬人受影響，占全國人口超過四分之一。除了警消人員外，若有需要還會出動軍隊協助隔離工作。

(工商 )