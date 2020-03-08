義大利因疫情大封鎖 四分之一人口受影響 22:282020/03/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利因為新冠肺炎疫情嚴重，政府周日宣布封鎖包括米蘭、倫巴底周圍地區和14個鄰近的省，嚴禁所有人員進出口，直到4月3日為止。 這次大封鎖約1,700萬人受影響，占全國人口超過四分之一。除了警消人員外，若有需要還會出動軍隊協助隔離工作。 (工商 ) #封鎖 #義大利 #四分之一 #新冠肺炎疫情 #米蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情衝擊 智慧型手機全年產量將衰退3.5% 17:052020/03/05 財經 新冠肺炎疫情持續延燒 搶訂水神生成機大缺貨 09:402020/03/06 生活 新冠肺炎疫情憂慮加重 日股上午盤收盤重挫逾3％ 11:292020/03/06 國際 新冠肺炎疫情延燒 北院啟動「遠距訊問」 12:062020/03/06 社會 新冠肺炎疫情嚴峻 基警分局設派出所「偵詢隔離專區」 14:102020/03/06 社會 新冠肺炎疫情斷PC供應鏈 台灣第一季下修6.6％ 15:142020/03/06 財經 這一天 新冠肺炎疫情在英國創下3個第一 19:042020/03/06 國際 日專家： 新冠肺炎疫情4至5月恐是顛峰期 22:312020/03/06 國際 新冠肺炎疫情衝擊 社福捐款急凍 19:202020/03/07 生活 艾未未將義大利麵比喻新冠病毒 網友炮轟 20:202020/03/07 兩岸 國際熱門新聞 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 買口罩半路被攔截 瑞士向德國抗議 - 國際 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 川普稱至尊公主號的鍋我們不背 網友嗆史上最爛的總統棄老百姓不顧 - 國際 澳洲音樂家談新冠肺炎確診 抱歉給台灣添麻煩 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。