美國著名學府華盛頓大學與史丹佛大學，因其校區所在的西雅圖與舊金山不斷爆發新冠肺炎疫情，因此各自宣布從周一開始以線上教學取代課堂教學，預估將有更多大專院校跟進。

迄台北時間周日傍晚止，全美因新冠肺炎而死亡的病例增加至19人，逾400人確診，32個州與華府都出現疫情。

(工商 )