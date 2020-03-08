美國大專院校陸續線上教學避疫情 22:172020/03/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國著名學府華盛頓大學與史丹佛大學，因其校區所在的西雅圖與舊金山不斷爆發新冠肺炎疫情，因此各自宣布從周一開始以線上教學取代課堂教學，預估將有更多大專院校跟進。 迄台北時間周日傍晚止，全美因新冠肺炎而死亡的病例增加至19人，逾400人確診，32個州與華府都出現疫情。 (工商 ) #美國 #大專院校 #線上教學 #疫情 #陸續 也許您會感興趣 推薦閱讀 防堵疫病破口 醫護全面篩檢 04:102020/03/04 生活新聞 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 2020華碩校園CEO實習招募開跑 04:102020/03/05 產業特刊 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 防疫不停學 雙北推雲端授課 04:102020/03/06 地方新聞 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 疫情可能造成停課 教育部要學校做好線上教學準備 11:052020/03/08 生活 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 不忍了！沙國出驚人絕招 油價爆恐怖下場 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 ３字頭在望！ 沙國增產狂殺油價 - 財經要聞 - 工商時報 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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