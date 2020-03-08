減產破局 Aramco股價跌破IPO價 22:162020/03/08 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco股價在周日重挫逾9％收30里亞爾，為12月上市後首度跌破其IPO價32里亞爾，創上市以來最大單日跌幅。 沙國股市向來在周五與周六休息，因此周日一開盤，Aramco即受到以沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）跟俄羅斯上周五聯手減產破局的利空消息衝擊，導致股價重挫。 (工商 ) #Aramco #減產 #破局 #IP #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 自行車雙雄股價逆勢翻紅 11:462020/03/04 財經 3米高MOMO熊、奈良小鹿快閃這！陪你歡度白色情人節 15:062020/03/04 旅遊 時隔30日 大陸重啟IPO發審會 11:222020/03/05 財經 CIP彰芳西島融資900億到位 第一期2022併網 17:052020/03/05 財經 《半導體》智原推Low-DPPM通用解決方案，滿足各領域ASIC 10:002020/03/06 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 11:192020/03/06 財經 俄羅斯拒擴大減產 油價創新低 23:162020/03/06 財經 黑暗時刻再度來臨！ 美股開槍...油價快逼近死線 23:232020/03/06 財經 俄拒擴大減產 油價重挫 04:092020/03/07 財經要聞 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆俄國驚天陰謀 09:302020/03/07 財經 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆俄國驚天陰謀 - 財經 美股千點崩千點噴 散戶想賺錢跟著「他」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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