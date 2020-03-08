沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco股價在周日重挫逾9％收30里亞爾，為12月上市後首度跌破其IPO價32里亞爾，創上市以來最大單日跌幅。

沙國股市向來在周五與周六休息，因此周日一開盤，Aramco即受到以沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）跟俄羅斯上周五聯手減產破局的利空消息衝擊，導致股價重挫。

(工商 )